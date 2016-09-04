أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

البورصة المصرية تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع جماعي وتربح 2.5 مليار جنيه

Google+ Print
البورصة المصرية تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع جماعي وتربح 2.5 مليار جنيه البورصة المصرية تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع جماعي وتربح 2.5 مليار جنيه

صورة أرشيفية

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع ملحوظ لتربح حوالي 2.5 مليار جنيه، مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على أسهم منتقاه في قطاع الشركات الكبرى والقيادية خاصة أسهم القطاع العقاري، وسط تفاؤل بنشاط اقتصادي محلي عقب التصريحات الإيجابية من صندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين بشأن الاقتصاد المصري.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.5 مليار جنيه؛ ليصل إلى 414.7 مليار جنيه بعد تداولات متوسطة بلغت نحو 400 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.29 في المائة؛ لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 8241.16 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.02 في المائة ليغلق عند 356.69 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر إيجي إكس الأوسع نطاقاً الذي ربح 1.68 في المائة لينهي تعاملات أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 819.6 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا