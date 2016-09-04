10 نصائح لتطبيق ظلال العينين كالمحترفات

إن تطبيق ظلال العينين بشكل احترافي ليس بالصعوبة التي تظنينها، يكفي البدء بوضع البرايمر على الجفون ومن ثم اختيار المستحضرات المناسبة في هذا المجال. ولا يبقى عليك سوى التقيّد بالنصائح التالية للحصول على أفضل النتائج عند تطبيق ظلال العينين، بحسب ما أوردته “العربية نت”:

1- المزج هو السر

اختاري 3 ألوان مختلفة من الظلال: الأساس، وهو عادة رمادي فاتح جداً أو بيج فاتح، ولون مضيء، واللون الرئيسي للجفن. ولكن كيف تجعلينها تبدو مندمجة في بعضها البعض مثل ألوان قوس قزح؟

ضعي لون الأساس بالفرشاة على كامل العين حتى عظمة الحاجب (لون الأساس هو أفتح لون)، ضعي لون الجفن (اللون المتوسط) ثم ضعي اللون الأقوى (أغمق لون) على الجفن المتحرّك فقط. لا تضعي الكثير من اللون وإلا ستضطرّين إلى البدء من جديد.

2- اختاري ظلالاً تبرز لون عينيك

إن استخدام لون ظلال مماثل للون عينيك يبرز لون عينيك (مثل ظلال العيون الزرقاء للعيون الزرقاء). وفي الوقت نفسه، الألوان المتناقضة تبرز العين أيضاً (مثلاً ظلال العيون الزرقاء العميقة على العيون البنية العميقة أو ظلال العيون الذهبية على العيون الزرقاء).

3- لا تضعي أبداً اللون العميق على عظمة الحاجب

سيظهر ماكياج العين ثقيلاً إذا وضعت الكثير من ظلال العيون. ضعي الظلال حتى عظمة الحاجب ولا تضعي الظلال أبداً على عظمة الحاجب إلا إذا كنت تستخدمين لوناً محايداً.

4- اللون الداكن قد يحسّن أو يفسد طلّتك

عند وضع ظلال العيون الداكنة على تجعد العين، احرصي على مزجه فقط عند الحافة الخارجية. فإذا كان قريباً من العين، ستبدو عيناك صغيرتين جداً.

5- اللون اللامع يظهر التجاعيد

اللون اللامع يبرز العينين، ولكنه يبرز أيضاً الجفون الثقيلة والخطوط الرفيعة والتجاعيد. إذا لم تكوني تعانين من تجاعيد في الجفون، جربي هذه الطلة الرائعة باللون اللامع: امسحي ظلالاً بلون محايد على الجفن، ولكن ضعي اللون اللامع الذهبي حتى عظمة الحاجب.

6- احتفظي باللون على الجفن فقط

إذا كنت تريدين الماكياج الدخاني للعينين، احتفظي باللون على الجفن فقط وتحت خط الرموش السفلى. لا تمدّي اللون فوق تجعيدة الجفن لكي لا ينعكس ذلك قساوة على معالم وجهك.

7- اشتري ظلال عيون جيدة

إن ظلال العيون ذات النوعية الجيدة تظلّ على العينين طوال النهار وتتضمّن عادة تدرّجات أكثر ثراء، أما ظلال العيون ذات النوعية غير الجيدة فتبهت بحلول منتصف النهار.

8- أي ظلال مع ملوّن الشفاه الأحمر

تذكّري هذه القاعدة “يجب ألا تبرزي الشفاه والعيون معاً”. فإذا قرّرت وضع ملون شفاه أحمر، غطّي الخطوط الزرقاء على الجفون بكونسيلر أو مستحضر تمهيدي وضعي ظلال عيون بلون خفيف.

9- زيدي بريق عينيك باستخدام الأبيض

نقطة من ظلال العيون البيضاء أو قلم العيون الأبيض داخل العين بالقرب من قناة الدموع تجعل العينين تبدوان أكثر بريقاً، كما إنها توسّع العينين كثيراً.

10- جرّبي الألوان

اللون الرمادي الداكن ولون اللافندر يبدوان رائعين على جميع ألوان العيون. فكّري أيضاً بمزج ظلال العيون إذا اشتريت لوناً جريئاً جداً بالنسبة لك. فمزج اللون الأزرق الكهربائي مع اللون الرمادي الداكن قد يحوّله إلى لون رائع.