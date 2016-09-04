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القبض على تاجر مخدرات بالوادي الجديد

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القبض على تاجر مخدرات بالوادي الجديد القبض على تاجر مخدرات بالوادي الجديد

4 سبتمبر 2016 | 3:29 مساءً

تلقى اللواء عصام بدير مدير من الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث المديرية يفيد ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في مناطق شعبية في مدينة الخارجة.
> وردت معلومات سرية لوحدة مباحث الخارجة، تفيد قيام تاجر مخدرات بترويج المواد المخدرة في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الخارجة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل قوة لمداهمة مسكن المتهم، وتم القبض عليه، وبحوزته 21 قطعة حشيش كبيرة الحجم، وهاتف محمول، و50 جنيه وضبط مسجل جنائي هارب من 4 قضايا سرقة آخرها القضية رقم 17547 جنح أول أسيوط لسنة 2014، وبحوزته 160 قرص مخدر وقطعتي حشيش.
> تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضرين رقم 4172، 4208 جنح مركز شرطة الخارجة،وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.

2016-09-04

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