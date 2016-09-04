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حنان ماضي تكشف كواليس عودتها للفن بمسرحية مع علي الحجار‎

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حنان ماضي تكشف كواليس عودتها للفن بمسرحية مع علي الحجار‎ حنان ماضي تكشف كواليس عودتها للفن بمسرحية مع علي الحجار‎

الفنانة حنان ماضي – أرشيفية

كشفت الفنانة حنان ماضي، عن سر اختفائها في الفترة الماضية، حين قالت :”مافيش حاجة اتعرضت على لها قيمة، فـحين قارنت ما عرض علي بالأعمال القديمة، وجدت القديم أقيم كثيرًا من المعروض” .

ورفضت ماضي - خلال مداخلة هاتفية مع غدير حسان ببرنامج راديو سكوب المذاع على الراديو 9090 -  الكشف عن تفاصيل الكليب الجديد، مشيرةً إلى أنه مفاجأة للجمهور، مضيفةً أن تعاونها مع علي الألفي طبيعي، حيث قالت: ” لما بدأت مع علي الحجار كان بالنسبة لى شىء كبير جدًا، وهي دائرة، وبالتالي لازم أساعد ناس زي ما ربنا وقف جنبي” .

ولفتت ماضي، إلى أن مسرحيتها الغنائية المقبلة مع علي الحجار في افتتاح مسرح البلون هي “التانية في الغرام”، عبارة عن أوبرا شعبية، كتبها وأخرجها سامح العلي، ويشارك في التمثيل محمد عبدالحافظ، وفادية عبدالحميد.

وأعربت الفنانة حنان ماضي – في ختام المكالمة – عن سعادتها بالغناء من ألحان أحمد الحجار “الصغير”.

 

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