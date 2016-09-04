دفاع مدني عجمان يخمد حريقا في إحدى مزارع الحميدية

تمكن رجال الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان من إخماد حريق اندلع في إحدى مزارع منطقة الحميدية مساء أمس نتيجة انفجار عدد من اسطوانات الغاز مخزنة داخل السكن ما أسفر عن وفاة آسيوي وإصابة آخر.

وقال العقيد ناصر راشد الزري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة إن بلاغا ورد إلى الإدارة في الساعة 10.40 دقيقة يفيد بوقوع انفجار عدد من اسطوانات الغاز في إحدى مزارع منطقة الحميدية وعلى ضوء البلاغ تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع وفور الوصول تم إخلاء المزرعة من العمال ومكافحة النيران وإخمادها.

وأشار إلى أن النيران اندلعت في السكن الذي تبين أنه تم تخزين فيه كميات كبيرة من اسطوانات الغاز بأحجام مختلفة دون موافقة الجهات المختصة بالإمارة ..موضحا أن فرق الإطفاء أخمدت النيران وقامت بتريد الاسطوانات والتأكد من سلامة الموقع وبعد ذلك سلم لشرطة عجمان لاستكمال بقية الإجراءات لمعرفة ملابسات الحادثة.

وطالب العقيد الزري أصحاب المزارع بعدم استغلالها لاغراض سكن العمال وتخزين اسطوانات الغاز بشكل عشوائي في أماكن لا تتوفر فيها شروط السلامة والأمان ..كما يجب مراجعة الجهات المختصة في الإمارة للحصول على الموافقة في حال إجراء تعديل أو إضافات اعمال اخرى غير الزراعة.