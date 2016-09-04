تركيا تستثمر 3.4 مليار دولار في إعادة إعمار جنوب شرق البلاد

نقلت صحيفة صباح عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله يوم الأحد إن تركيا ستستثمر عشرة مليارات ليرة في إعادة إعمار مناطق في جنوب شرق تركيا الذي تضرر جراء القتال بين المسلحين الأكراد والدولة.

ويتعرض جنوب شرق تركيا لموجات عنف في أعقاب انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والحكومة العام الماضي بعد أن ظل ساريا لمدة عامين ونصف العام.

وكانت الحكومة قدرت من قبل أن نحو ستة آلاف مبنى دُمرت في عمليات أمنية ووضعت تكلفة إعادة بنائها عند مليار ليرة (345 مليون دولار).

وبحسب رويترز نقلت الصحيفة عن يلدريم قوله في كلمة في ديار بكر أكبر مدن المنطقة “سنجدد مراكزنا التي تضررت بسبب إرهاب حزب العمال الكردستاني وسنشيد مدارس ومباني ومتنزهات ودور عبادة.”

وأضاف أن الحكومة ستستثمر في سبعة مراكز إقليمية بتركيز خاص على منطقة سور التاريخية في ديار بكر.

وأسوار سور التاريخية التي تعود للحقبة الرومانية مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي. إلا أن أضرارا بالغة لحقت بالمنطقة جراء القتال هذا العام مما أثار مخاوف من أن تكون غير قابلة للإصلاح.