وزير الخارجية البريطاني يرحب بالمهاجرين البولنديين إلى بلاده

دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد البولنديين للقدوم إلى بريطانيا كمهاجرين، نافيا الادعاءات بأن بلاده تكره الأجانب.

وفي أعقاب زيارة لمدرسة تتبع المجلس البريطاني في بولندا، قال جونسون، الذي يعتبر أحد قادة حملة الخروج من التكتل الأوروبي والداعي باستمرار لوقف تدفق المهاجرين على البلاد، إنه منبهر بالطلاب، مضيفا أنهم مرحب بهم للقدوم إلى المملكة المتحدة.

ونبحسب رويترز قلت صحيفة “الجارديان” عن جونسون في مؤتمر صحفي “نتطلع للترحيب بكم في بريطانيا في خلال سنوات قليلة.”

وسعي جونسون خلال الزيارة الى طمأنة الحكومة البولندية بأنه ليس هناك “مجال للخوف من الأجانب” في العاصمة البريطانية.

ويأتي تدخل وزير الخارجية بعد أن أشارت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنه من المحتمل أن تكون هناك قيود على حرية الحركة.

وأصرت رئيسة الوزراء في تصريحات لشبكة “بي بي سي” على أن الحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي سيمثل الأولوية في أي اتفاق للخروج.

وأوضحت “ترك الاتحاد الأوروبي جعلنا قادرين على القول أن الشعب البريطاني واضح جدا بشأن أنهم لا يريدون استمرار حرية الحركة بالطريقة التي سارت في الماضي وانهم يريدون أن يشاهدوا ضوابط على حركة الناس القادمة من الاتحاد الأوروبي. الآن، من الواضح أننا نبحث في ما هي تلك الخيارات”.

أ ش أ