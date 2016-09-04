البورصة المصرية تستهل تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع جماعي وتربح 2.5 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع ملحوظ لتربح حوالي 2.5 مليار جنيه، مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على أسهم منتقاه في قطاع الشركات الكبرى والقيادية خاصة أسهم القطاع العقاري، وسط تفاؤل بنشاط اقتصادي محلي عقب التصريحات الإيجابية من صندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين بشأن الاقتصاد المصري.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.5 مليار جنيه؛ ليصل إلى 414.7 مليار جنيه بعد تداولات متوسطة بلغت نحو 400 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.29 في المائة؛ لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 8241.16 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.02 في المائة ليغلق عند 356.69 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر إيجي إكس الأوسع نطاقاً الذي ربح 1.68 في المائة لينهي تعاملات أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 819.6 نقطة.