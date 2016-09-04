التحالف الدولي ينفذ 19 ضربة جوية ضد أهداف لداعش في سوريا والعراق

فذت قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، 19 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق.

وأفاد بيان قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية بأن قوات التحالف نفذت 11 ضربة جوية ضد أهداف التنظيم الإرهابي داخل سوريا بالقرب من مارع ومنبج والرقة ودير الزور مستخدمة طائرات هجومية ومقاتلة ودون طيار.

وتم خلال تلك الضربات استهداف 8 وحدات تكتيكية وتدمير 3 أوناش وشاحنة صهريج وموقعين قتاليين ومركز لوجيستي وسيارة مفخخة ونظام مدفعية مضادة للطائرات وسيارتين.

وفي العراق، نفذت قوات التحالف 8 ضربات جوية بالتنسيق مع ولدعم حكومة بغداد مستخدمة المدفعية الصاروخية والطائرات المقاتلة ودون طيار لضرب أهداف التنظيم الإرهابي بالقرب من تلعفر والسلطان عبدالله وهيت والموصل والرمادي.

وتم خلال تلك الضربات تدمير 6 مبان للتنظيم و4 سيارات وموقع تجمع وعقدة للتحكم والسيطرة ونظامي صواريخ و5 منصات صواريخ وموقعين قتاليين وجرافة ومخبأي هاون.

كما تم استهداف 3 وحدات تكتيكية ومركز تخزين أموال وسلاح للتنظيم.

أ ش أ