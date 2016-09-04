غدًا.. «عمران» يستعرض إنجازات البورصة بـ«الحوار العالمي لأسواق الأوراق المالية»

يشارك محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية، غداً الاثنين في فعاليات “الحوار العالمي لأسواق الأوراق المالية” بسنغافورة، بدعوة من مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة.

وأكد رئيس البورصة أهمية دعم البورصات لتوفير آليات الإفصاح الفعال للاستدامة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المعنية بالاستثمار الأخضر، والاستثمار المسئول بتوافر البيانات والمعلومات حول أداء الشركات المقيدة في الجوانب المختلفة للاستدامة، خاصة البيئية والمجتمعية، والحوكمة الجيدة.

ويتناول المؤتمر دور البورصات في دعم آليات الإفصاح الفعال للشركات المقيدة بالبورصات حول الاستدامة؛ بما يسهم في جذب المستثمرين، ويتناول أيضاً عرضاً لأهم تطورات العمل المشترك وسبل تنسيق الجهود بين المبادرتين، وآليات العمل علي تفعيل دور البورصات في دعم أدوات ومنتجات التمويل.

يعقد الحوار هذا العام في سنغافورة خلال الفترة من 5 إلي 6 سبتمبر الجاري، لاستعراض أهم التجارب الدولية في مجال تحقيق التنمية المستدامة بأسواق المال.