أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا.. «عمران» يستعرض إنجازات البورصة بـ«الحوار العالمي لأسواق الأوراق المالية»

Google+ Print
غدًا.. «عمران» يستعرض إنجازات البورصة بـ«الحوار العالمي لأسواق الأوراق المالية» غدًا.. «عمران» يستعرض إنجازات البورصة بـ«الحوار العالمي لأسواق الأوراق المالية»

يشارك محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية، غداً الاثنين في فعاليات “الحوار العالمي لأسواق الأوراق المالية” بسنغافورة، بدعوة من مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة.

وأكد رئيس البورصة أهمية دعم البورصات لتوفير آليات الإفصاح الفعال للاستدامة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المعنية بالاستثمار الأخضر، والاستثمار المسئول بتوافر البيانات والمعلومات حول أداء الشركات المقيدة في الجوانب المختلفة للاستدامة، خاصة البيئية والمجتمعية، والحوكمة الجيدة.

ويتناول المؤتمر دور البورصات في دعم آليات الإفصاح الفعال للشركات المقيدة بالبورصات حول الاستدامة؛ بما يسهم في جذب المستثمرين، ويتناول أيضاً عرضاً لأهم تطورات العمل المشترك وسبل تنسيق الجهود بين المبادرتين، وآليات العمل علي تفعيل دور البورصات في دعم أدوات ومنتجات التمويل.

يعقد الحوار هذا العام في سنغافورة خلال الفترة من 5 إلي 6 سبتمبر الجاري، لاستعراض أهم التجارب الدولية في مجال تحقيق التنمية المستدامة بأسواق المال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا