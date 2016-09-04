تقرير: توتنام يرغب في جعل كين اللاعب الأعلى أجرا

يسعى توتنام لتجديد عقد مهاجمه هاري كين خلال الفترة المقبلة وتحسين بنوده ورفع عقده لضمان بقائه لأطول فترة ممكنة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن المفاوضات قد بدأت بالفعل بين الطرفين لتجديد عقد اللاعب وجعله أكثر اللاعبين ربحا في النادي.

وكان المهاجم الدولي الإنجليزي قد وقع على عقدا جديدا في فبراير الماضي لكن النادي يرغب في مضاعفة راتبه الحالي والذي يقدر بـ50 ألف جنيه إسترليني من أجل أن يقدم موسما متميزا كما فعل في الموسم الماضي.

وشارك كين في الموسم المنصرم في 50 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 28 هدفا وصنع هدفين.

ويمتد عقد اللاعب الحالي مع توتنام حتى صيف 2020، وكان ريال مدريد يرغب في ضم كين حسبما ورد بصحيفة "تيليجراف" البريطانية في يناير الماضي.