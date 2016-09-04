وكيله: جوارديولا أهان يايا توريه.. واللاعب مستمر ولن يرحل

قال ديمتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه لاعب مانشستر سيتي إن جوسيب جوارديولا يهين موكله، مشيرا إلى أن اللاعب لن يغادر في يناير وتمنى حصوله على فرصة لإثبات نفسه.

ولم يضم جوارديولا لاعبه يايا توريه ضمن قائمة فريقه النهائية التي ستخوض غمار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح سيلوك لصحيفة "ميرور":"إن فاز بدوري أبطال أوروبا مع سيتي هذا الموسم فسأسافر لإنجلترا وسأقول على التلفاز إن بيب أفضل مدرب في العالم".

وأضاف "لكن إن لم يفز سيتي بدوري الأبطال فآمل أن يمتلك بيب الجرأة ليقول إنه مخطئ بعد إهانته للاعب كبير مثل يايا توريه".

وتابع "لكن ما يمكنني قوله إن يايا سيقضي موسمه بالكامل في سيتي، ولن يغادر في يناير، ويأمل أن يحصل على الفرصة ليثبت نفسه".

ولعب توريه حتى الآن في مباراة وحيدة بإياب دوري أبطال أوروبا ضد ستيوا بوخاريست، لكنه لم يشارك بالدوري الإنجليزي حتى الآن.