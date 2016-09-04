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لوكاكو: حينما أستعيد لياقتي سأسجل أهدافا

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لوكاكو: حينما أستعيد لياقتي سأسجل أهدافا لوكاكو: حينما أستعيد لياقتي سأسجل أهدافا

قال روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون إنه بصدد استعادة لياقته البدنية وعند حدوث ذلك سيستعيد حاسته التهديفية.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت اللاعب بالرحيل عن إيفرتون خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكن رونالد كومان مدربه قال إن الدولي البلجيكي مستمر معه.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" للوكاكو "تركت كل شيء لوكيلي ليهتم به، كل التكهنات حول مستقبلي تركتها لوكيلي".

وأضاف "ذهبت في أجازة وحينما عدت لكي أبدأ الموسم أصبت، استمرت معي لفترة ولم أتمكن من فعل شيء حيالها".

وأتم "لذا بالنسبة إلى إنني في مرحلة ما قبل الموسم بداية الموسم، وأعمل بكد لكي أعود بنسبة 100%، بمجرد استعادة لياقتي البدنية، فسأسجل الأهداف بكل تأكيد".

وشارك لوكاكو حتى الآن مع إيفرتون في 3 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفا ولم يسجل أي أهداف.

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