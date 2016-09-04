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بعد "حريم السلطان" هذا الدور سيعيد جانسو ديري إلى الشاشة

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الأحد 04-09-2016 16:04

بعد غياب طويل جداً عن الشاشة دام أكثر من عامين ونصف العام، انشغلت فيها بحملات إعلانية لصالح شركة لوريال لمستحضرات الشعر ومستحضرات تجميل ورحلات سياحية وسفاري حول العالم، تعود الممثلة التركية جانسو ديري الشهيرة بفيروزة في "حريم السلطان3" إلى الشاشة بمسلسل إجتماعي رومانسي جديد بعنوان "أمي"، مقتبس عن عمل أجنبي بعنوان "الأم اليابانية".
تشارك جانسو بطولة المسلسل فاهيد بيرتشين الشهيرة بالسلطانة هيام في الموسم الرابع من "حريم السلطان"، إلى جانب الممثل المتميز متي هوروز أوغلو الشهير بسهيل في "على مر الزمان"، وسيعرض موسمه الأول في أوكتوبر المقبل على قناة ستار التركية.
وكان آخر ظهور تلفزيوني لجانسو ديري بدور الجارية الفارسية الحسناء فيروزة في الموسم الثالث من "حريم السلطان"، منافسة للسلطانة هيام على قلب السلطان سليمان.
وكانت المرشحة الأولى لدور البطولة في "العشق الأسود" إلى جانب أنجين أكيوريك لكن انسحابها منه في آخر لحظة حول الدور إلى توبا بيوكستون.
وينتظر محبو جانسو طلتها الأولى باهتمام وشغف عبروا عنه بحرارة في السوشيال ميديا.

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