بدء جلسة محاكمة 23 متها بقضية "كتائب أنصار الشريعة" الإرهابية

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 23 متهماً بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة".

وبمجرد بدء الجلسة، صرخ أحد المتهمين مؤكدا أنهم يرغبون دخول الحمام منذ إحضارهم للقاعة فى التاسعة صباحا، والتوضؤ للصلاة، ولكن بلا مجيب، فأمرت المحكمة أمن القاعة بإخراج من يريد فى هدوء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت ذكى محمود ومختار صابر العشماوى، وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسى 35 سنة ارتكب وآخرين جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعى كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.