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تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لجلسة 4 أكتوبر المقبل

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تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لجلسة 4 أكتوبر المقبل تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لجلسة 4 أكتوبر المقبل

>كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب فى  يناير من عام 2014، لجلسة 4 أكتوبر، لحضور المتهمين.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب طه مكاوى الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين، كما طالب باستدعاء جميع شهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة لسماع أقوالهم فى القضية.

 

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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