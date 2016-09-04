صور لأبو مصعب الزرقاوى تعرض طرق صناعة الصواريخ بأحراز "أنصار الشريعة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فض الأحراز بجلسة محاكمة 23 متهماً بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة".

وجاء الحرز "الفلاشة" ليحتوى على عدد من المجلدات والملفات لتبدأ المحكمة فى عرض مجلد بعنوان العسكرى، وتبين أنه يحوى ٨ مجلدات و٢٧ ملفا بأسماء "إعداد عسكرى، صور صناعى صواريخ المقاومة الفلسطينية"، والذى احتوى على 82 صورة لمقذوفات وصواريخ وما شبهها من الصواريخ وكيفية صناعتها.

وتبين وجود مجلد آخر بعنوان منتديات القاذف الصاروخى، وبه ٦٤ صورة، وكان به صورا لأسلحة الأربى چى وصور أطفال، وآخر بعنوان المواد الضروريه لتحضير وتنقية المتفجرات، وملف بعنوان الموسوعة العسكرية الشاملة للمتفجرات وأحزمة الكيماويات، وآخر احتوى على ملفات فى كيفية تصنيع المتفجرات، وملف آخر لتعليم تصنيع الصواريخ و قذائف الهاون، واحتوى علي صورا لأبو مصعب الزرقاوى، والشيخ أبو محمد المقدسى، يحملان الأسلحة، وعبارات "نحن هنا لا نجاهد من أجل حفنة تراب ولا لحدود موهومة رسمها سايكس بيكو، كما أننا لا نجاهد من أجل أن يحل طاغوت عربى محل غربى، ولكن جهادنا أسمى وأعلى.. نجاهد لتكون كلمه الله هى العليا ويكون الدين كله لله"، وصور أخرى لشرح تفصيلى للقذائف وكيفية صناعتها وتركيبها الكميائى، وصور أخرى للصاروخ الذى لقب بالبتار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت ذكى محمود ومختار صابر العشماوى، وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسى 35 سنة ارتكب وآخرين جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعى كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوةن والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع .