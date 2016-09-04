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صور.. إحباط تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة

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مطار القاهرة الدولي - أرشيفية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 75 للتهرب من الرسوم الجمركية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار – حسما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو، اشتبه أيمن شملول، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في أحد الركاب، حيث ظهرت أجسام غريبة داخل حقائبه على جهاز الأشعة.

وأمر مأمور الجمرك جمعة إبراهيم، بتفتيش الحقائب، حيث عُثر على كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل طيات الملابس.

واعترف الراكب بمحاولة التهريب أمام سامي عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية، وطلب التصالح مع مصلحة الجمارك مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.

جمارك مطار القاهرة عقب تحريز المضبوطات

جمارك مطار القاهرة عقب تحريز المضبوطات

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جمارك مطار القاهرة عقب تحريز المضبوطات

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جمارك مطار القاهرة عقب تحريز المضبوطات

 

 

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