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«شردي» يواصل فتح ملف الفساد بأملاك الأوقاف في «يوم بيوم»

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«شردي» يواصل فتح ملف الفساد بأملاك الأوقاف في «يوم بيوم» «شردي» يواصل فتح ملف الفساد بأملاك الأوقاف في «يوم بيوم»

الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم – أرشيفية

يواصل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، فتح ملف الفساد في إدارة أملاك الأوقاف.

ويطرح شردي – خلال البرنامج – حجم الفساد في إدارة الملكية الوقفية، وكيف يمكن التصدي لمافيا الفساد في الأوقاف، فضلًا عن مناقشة حقيقة عدم تنفيذ قرار الجهاز المركزي للمحاسبات بفصل إدارة هيئة الأوقاف عن الوزارة .

من المقرر أن يستضيف شردي – خلال الحلقة – محمد علام، مفتش أملاك بهيئة الأوقاف بالمنوفية، محمد حشمت، مهندس أعيان الملكية العقارية بهيئة الأوقاف، أحمد مسعد، مفتش أملاك بهيئة الأوقاف بالجيزة، وصبحي أبو الفضل، موظف بهيئة الأوقاف.

تُذاع الحلقة في تمام الساعة الـ 8 من مساء اليوم الأحد على قناة النهار اليوم.

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