أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة شخصين في حادث مروري بالوادي الجديد

Google+ Print
إصابة شخصين في حادث مروري بالوادي الجديد إصابة شخصين في حادث مروري بالوادي الجديد

انقلاب سيارة نقل – أرشيفية

تلقى اللواء عصام بدير مدير من الوادي الجديد، اليوم الأحد، بلاغًا يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث مروري جنوب واحة الخارجة.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة شرطة “بيك أب” رقم ” 8846 /12 ب “، بطريق باريس- الخارجة، بالقرب من قرية بغداد أسفر عن إصابة “ناصر سعد محمد” شرطي 33 سنة،و “حماد رجب مفتاح” 21 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونجاة سائق السيارة والضابط قائد المأمورية من أي إصابات حيث كان يستقل السارة 4 أفراد لمأمورية التامين للطريق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج،وتحرر للحادث المحضر رقم 215 جنح مركز شرطة باريس، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا