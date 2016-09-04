إصابة شخصين في حادث مروري بالوادي الجديد

تلقى اللواء عصام بدير مدير من الوادي الجديد، اليوم الأحد، بلاغًا يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث مروري جنوب واحة الخارجة.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة شرطة “بيك أب” رقم ” 8846 /12 ب “، بطريق باريس- الخارجة، بالقرب من قرية بغداد أسفر عن إصابة “ناصر سعد محمد” شرطي 33 سنة،و “حماد رجب مفتاح” 21 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونجاة سائق السيارة والضابط قائد المأمورية من أي إصابات حيث كان يستقل السارة 4 أفراد لمأمورية التامين للطريق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج،وتحرر للحادث المحضر رقم 215 جنح مركز شرطة باريس، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.