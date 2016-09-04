بوتين: لا يمكن حل أي قضية دولية بدون السعودية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعلق أهمية كبيرة على توسيع التعاون متعدد الجوانب مع المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن حل أى قضية دولية جدية يعتبر مستحيلا بدون المملكة السعودية التى تعد أكبر منتج للنفط.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الرئيس الروسي قوله خلال لقائه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد، على هامش قمة العشرين المنعقدة فى الصين: “نحن نولى أهمية كبيرة لتوسيع التعاون متعدد الجوانب الذى يعود بالمنفعة المتبادلة مع المملكة العربية السعودية، وهذا ينطبق أيضا على علاقاتنا الثنائية، أعنى كوننا أكبر الدول المنتجة للنفط، وهذا ينطبق أيضا على القضايا الدولية، ونحن نعتقد أنه من دون المملكة العربية السعودية، لا يمكن حل أى قضية جدية فى المنطقة”.

كما عقد بوتن اجتماعا ثنائيا مع نظيره التركي رجب طيب أرودغان على هامش فعاليات قمة الـ20 التى تعقد حاليا فى مدينة هانجتشو الصينية؛ حيث تطرق الزعيمان إلى القضايا محل الاهتمام المشترك وبحث سبل تنفيذ المشاريع المشتركة، وأبرزها مشروع “التيار التركي” لنقل الغاز الروسى إلى أوروبا ومشروع بناء محطة “أكويو” الكهروذرية.