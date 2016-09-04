إصابة 100 شخص فى اشتباكات بين القوات الهندية ومحتجين من كشمير

قالت الشرطة الهندية، أن 100 شخص قد أصيبوا بعد أن ألقت القوات الحكومية قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية ضد آلاف المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة وأحرقوا مكتبًا حكوميًا فى الشطر الهندى من إقليم كشمير.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن ضابط شرطة قوله: “إن اشتباكات اندلعت الأحد عندما حاولت الشرطة إيقاف المتظاهرين عن التوجه صوب قرية فى مدينة شوبيان بالإقليم، ردا على دعوة من جماعات انفصالية، لتحدى سيادة الهند على كشمير”.

وشهد الأحد أيضا رفض قادة انفصاليين بارزين الاجتماع مع مجموعة من النواب الهنود، الذى جاءوا من نيودلهى، فى إطار جهود الحكومة لاستعادة الاوضاع الطبيعية فى كشمير.

وفشلت إجراءات حظر التجوال وحجب معظم وسائل الاتصالات فى وقف التظاهرات المناهضة للحكم الهندى للإقليم والتى ازدادت منذ مقتل القيادى الانفصالى المتشدد إبراهيم وانى برصاص القوات الحكومية الشهر الماضى.