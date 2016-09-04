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القبض على شخصين بحوزتهما كمية من أسلاك الكهرباء بالخارجة

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القبض على شخصين بحوزتهما كمية من أسلاك الكهرباء بالخارجة القبض على شخصين بحوزتهما كمية من أسلاك الكهرباء بالخارجة

 أرشيفية

تلقى اللواء عصام بدير مدير من الوادي الجديد، بلاغًا يفيد القبض علي شخصين، بحوزتهما كمية من أسلاك نقل التيار الكهربي المسروقة، من أبراج الضغط العالي جنوب مدينة الخارجة.

وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث لتمشيط المنطقة بالكامل  حيث تمكن رجال مباحث قسم شرطة الخارجة ،من تحديد هوية مرتكب وقائع سرقة كابلات التيار الكهربي ،وتم ضبط ” أ . م” 20 عامًا، عاطل ، “ع.أ”، 23 عامًا، عاطل، وبحوزتهما 300 متر أسلاك كهربية ضغط عالي ومحملة علي تروسيكل لنقل المسروقات . تضمن المحضر اعتراف المتهمين بسرقة الكابلات ،وبيعها علي أنها خردة بعد نقلها بالتروسيكل جنوب مدينة الخارجة.

تحرر المحضر رقم 4136 جنح مركز شرطة الخارجة، العرض على النيابة للتحقيق.

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