بعثة الحج الرسمية برئاسة وزير التخطيط تغادر إلى الأراضي المقدسة

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، البعثة الرسمية للحج التي تضم 37 شخصا برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيس البعثة متوجهة إلى الأراضى المقدسة لمتابعة الحجاج والتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير أداء المشاعر للحجاج المصريين خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية الفريضة.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس البعثة الرسمية للحج إنه يتم التواصل وعقد اجتماعات مع السلطات السعودية لتيسير إقامة الحجاج المصريين في الأراضى المقدسة خلال تأدية مناسك الفريضة.

وأضاف الدكتور العربي أن أغلبية إقامة الحجاج بالفنادق قريبة من الحرم المكي ، وأن بعثات الحج النوعية الثلاثة “التضامن والداخلية والسياحة” يعملون بشكل متكامل لراحة الحجاج ، إضافة إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة شكاوي الحجاج والعمل على حلها مع مرافقة المشرفين للحجاج باستمرار.