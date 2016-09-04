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بالصور.. «إعلام المصريين» تختار «إف إي بي كابيتال» مستشار حصري لطرحها بالبورصة

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رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال توقيع الاتفاق مع إف أي بي كابيتال

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال توقيع الاتفاق مع إف إي بي كابيتال

وقعت مجموعة إعلام المصريين، اتفاقًا مع مجموعة “إف إي بي” كابيتال، للقيام بدور المستشار الحصري للمجموعة التي تم تأسيسها مؤخرًا لتكون كيان أكثر قوة بمجال الإعلام.

وجرى توقيع عقد الاتفاق بمقر “إف إي بي” كابيتال، بحضور رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، وعبدالله الشاهين، رئيس مجلس إدارة “إف إي بي” كابيتال، فضلًا عن عُمر المغاوري، المدير التنفيذي والعضو المنتدب.

وقال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة – خلال توقيع الاتفاق – إن ” اختيار إف إي بي كابيتال جاء بناءً على وضعها الراسخ، وكونها من أقوى بنوك الاستثمار بالسوق المصري في الوقت الحالي، فضلًا عن ثقتنا في خبرتها، وقيامها كمدير لعملية تجهيز وطرح المجموعة بالبورصة المصرية”.
> وأضاف أبو هشيمة :” نحن في مجموعة إعلام المصريين نسعى دائمًا للأفضل، لنصل إلى الصدارة، ونصبح الأقوى على المستوى الإقليمي والدولي” .

وأشار عبدالله الشاهين، رئيس مجلس إدارة إف إي بي كابيتال، إلى أن سعي المجموعة لطرح كيان عملاق مثل إعلام المصريين في هذا التوقيت سيكون له أثر إيجابي كبير بشكلٍ عام، لتحريك المياه الراكدة في سوق الأوراق المالية.

وقال عُمر المغاوري، العضو المنتدب لمجموعة إف إي بي كابيتال، إن ” الاتفاق يتضمن قيام إف إي بي كابيتال بعملية الهيكلة المالية لمجموعة إعلام المصريين، وكافة الشركات التابعة لها بغرض تحقيق التكامل بين الأنشطة في الشركات المختلفة، وتحقيق وفورات مالية، تمهيدًا للقيام بطرح المجموعة بالبورصة المصرية”.

وأضاف المغاوري، أن هناك خطة تم وضعها للمستقبل المالي لمجموعة إعلام المصريين، والتي تتضمن الإعداد والتأهيل لأي توسعات جديدة من خلال ضخ رؤس أموال أو ضم كيانات أخرى، ودراسة كافة الفرص التنافسية بالسوق، والتي تكمل أنشطة المجموعة.

أبو هشيمة خلال توقيع الاتفاق مع إف أي بي كابيتال

أبو هشيمة خلال توقيع الاتفاق مع إف أي بي كابيتال

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أبو هشيمة خلال توقيع الاتفاق مع إف أي بي كابيتال

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أبو هشيمة خلال توقيع الاتفاق مع إف أي بي كابيتال

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أبو هشيمة خلال توقيع الاتفاق مع إف أي بي كابيتال

 

 

 

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