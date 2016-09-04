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بعثة الحج المصرية الرسمية تتوجه إلى الاراضى المقدسة برئاسة وزير التخطيط

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بعثة الحج المصرية الرسمية تتوجه إلى الاراضى المقدسة برئاسة وزير التخطيط بعثة الحج المصرية الرسمية تتوجه إلى الاراضى المقدسة برئاسة وزير التخطيط

>كتبت-رحاب نبيل-محمود محيي

غادرت البعثة الرسمية للحج، مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، تضم 37 شخصا، برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيس البعثة، متوجهة إلى الأراضى المقدسة، لمتابعة الحجاج والتنسيق مع السلطات لتيسير أداء المشاعر للحجاج المصريين خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية الفريضة.

كان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس البعثة الرسمية للحج، كشف فى تصريحات سابقة عن اجتماعات مع السلطات السعودية، لتيسير إقامة الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة خلال تأدية مناسك الفريضة.

وأضاف "العربى"، أن أغلبية إقامة الحجاج ستكون بفنادق قريبة من الحرم المكى، وأن بعثات الحج النوعية الثلاثة "التضامن والداخلية والسياحة" يعملون بشكل متكامل لراحة الحجاج، معلنا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى الحجاج ، والعمل على حلها مع مرافقة المشرفين للحجاج باستمرار.


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مصر 365

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