تأجيل «أحداث عنف المنيب» إلى 4 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 26 متهمًا بأحداث عنف منطقة المنيب، لـ 4 أكتوبر.

وجاء التأجيل، لغياب المتهمين، حسبما أفاد مراسلنا.

وعقدت الجلسة بغرفة المداولة، حيث تبين غياب متهمين عن جلسة اليوم، فيما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين :” التجمهر، تنظيم تظاهرة من دون ترخيص، إثارة الشغب، التلويح بالعنف، قطع الطريق، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام وتعريضه للخطر”.