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ميركل: نلمس فرصة لتسوية الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

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ميركل: نلمس فرصة لتسوية الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ميركل: نلمس فرصة لتسوية الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد اجتماعها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنها تأمل في سماع أنباء طيبة عن النزاع بشأن زيارات مشرعين ألمان لقاعدة جوية تركية ترفضها أنقرة منذ يونيو.

وقالت أيضا إنها وإردوغان اتفقا على أن العملية السياسية التي تهدف لإنهاء القتال في سوريا يجب أن تستأنف إذ أن الوضع في حلب غير مقبول وهناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار.

وبحسب رويترز أضافت ميركل أنها تلمس وجود فرصة لتسوية الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد لكنها أوضحت أن الأمر قد يستغرق أسابيع للتوصل لاتفاق.

وقالت “المحادثات مع المفوضية الأوروبية مكثفة ومستمرة.”

وكانت تركيا حظرت الزيارات لقاعدة إنجيرليك الجوية الواقعة قرب الحدود السورية منذ أقر البرلمان الألماني قرارا في يونيو حزيران يعلن أن مذبحة 1915 التي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن إبادة جماعية لكن مشرعا ألمانيا قال يوم السبت إنه يتوقع حل القضية هذا الأسبوع.

 

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