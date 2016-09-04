صيدلة البحر الأحمر تقرر فتح عدد من منافذ بيع لبن الأطفال

أكد الدكتور محمود السباعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة قررت فتح عدد من منافذ توزيع لبن الأطفال المدعم في مختلف مدن المحافظة بمعدل 10 منافذ الغردقة بالمحافظة، بداية من رأس غارب وحتى حلايب وشلاتين.

وقال السباعي، إن حصة المحافظة ارتفعت من 1500 علبة شهريًا إلى 6 آلاف علبة لتلبية احتياجات المحافظة، ويتم صرف الألبان المدعمة للأطفال تقديم شهادة ميلاد الطفل إلى أقرب مركز بريد وسداد حوالة بريدية 15 جنيهًا، ثم الحصول على إيصال يقدم إلى الوحدة الصحية لاستلام اللبن المستحق من خلال استخراج الكارت الذكي لكل أم.