فساتين السهرة الحمراء تليق أكثر بالنجمات العربيات أم العالميات؟

تعتبر فساتين السهرة باللون الأحمر من أكثر التصاميم جاذبية وأناقة. ولهذا فهي خيار النجمات العربيات والعالميات الأوّل على السجادة الحمراء، وكثيراً ما شاهدناهنّ يتألقن بأجمل فساتين السهرات الحمراء في المناسبات الكبيرة والهامة أو على المسرح. لكن لكلّ منهن طريقتها الخاصة في ارتداء هذا النوع من الفساتين حيث أن النجمات العالميات يرتدينها بطريقة ناعمة، بينما العربيات بطريقة فاخرة، فمن ناسبت أكثر الفساتين الحمراء؟

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النجمات العربيات وفساتين السهرة الحمراء

كثيرات هن النجمات العربيات اللواتي تألقن بتصاميم الفساتين باللون الأحمر، ولعل أكثرهن أناقة كانت نانسي عجرم في فستان ناعم من "رالف اند روسو" Ralph&Russo، ونجوى كرم في فستان مميز مكشوف الأكتاف، وشيرين عبد الوهاب التي اختارت فستاناً باللون الأحمر الداكن وبأكمام طويلة.

أسلوب النجمات العالميات في فساتين السهرة الحمراء

تختار النجمات العالميات التصاميم الناعمة من فساتين السهرة باللون الأحمر، فمثلاً شاهدنا "تشارليز ثيرون" CharlizeTheron وقد تألقت في تصميم مكشوف الظهر ناعم اختارته من "ديور" Dior، كما شاهدنا "كندل جينير" Kendall Jenner وقد اختارت تصميماً مميّزاً بقصة الكتف الواحد.

من الأكثر أناقة في فساتين السهرة الحمراء؟

في بعض الأحيان تكون النجمات العالميات أكثر أناقة في الفساتين الحمراء، مثل المقارنة بين مايا دياب و"امبر هيرد" Amber Heard حيث اختارت كلاهما فساتين سهرة حمراء بأكمام طويلة داخلها قماش الشيفون، غير أن إطلالة "امبر هيرد" Amber Heard بدت راقية أكثر، أما شيرين عبد الوهاب فقد تفوقت بالأناقة على "مارغوت روبي" Margot Robbie في فستانها الأحمر الداكن.

شاهدي الصور التي جمعناها والمقارنات التي قدمناها، واختاري بنفسك النجمات الأكثر أناقة في فساتين السهرة باللون الأحمر.