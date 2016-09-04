وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

عقد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا اليوم الأحد مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وتضمن الاجتماع التأكيد على تفعيل الكتاب الدورى 17 لسنة 2016 بإعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس وتفعيل مجموعات التقوية المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة قبل الخميس 8 سبتمبر القادم.

وكذلك تفعيل مبادرة محافظة "بلا دروس خصوصية" والعمل على جعل المدارس جاذبة للطالب والتأكيد على الجودة والاعتماد وكذلك توزيع الكتاب المدرسى.