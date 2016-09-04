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مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطرى ومزرعة تسمين العجول

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مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطرى ومزرعة تسمين العجول مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطرى ومزرعة تسمين العجول

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور رمضان السيد رئيس مجلس إدارة صندوق العلاج الاقتصادى، إن مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء وقعت بروتوكول تعاون بين المديرية وأكبر مزرعة لتسمين العجول بجنوب سيناء، يتم بمقتضى هذا البروتوكول الإشراف البيطرى على المزرعة طبقًا لمنظومة العلاج الاقتصادى.

 

وأضاف رمضان لـ"اليوم السابع"، "يأتى هذا البروتوكول فى إطار حرص المديرية على تنفيذ تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن تخضع مزارع تسمين العجول ذات الكثافة العالية للإشراف البيطرى، تحت مظلة العلاج الاقتصادى، ويأتى أيضًا فى إطار سعى المديرية لتنمية موارد صندوق العلاج الاقتصادى بالمديرية، والذى يتم شراء الأدوية والمستلزمات من حصيلته".


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