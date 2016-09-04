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ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 13 مدرس بجامعة طنطا

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ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 13 مدرس بجامعة طنطا ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 13 مدرس بجامعة طنطا

الأحد، 04 سبتمبر 2016 02:22 م

> الغربية – مصطفى عادل

أعلن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس الجامعة عن موافقة مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكاترة فاتن عبد المجيد السعودي بكلية التربية، وعلي جابر صالح بكلية التجارة، وزينب إسماعيل محمد بكلية التربية الرياضية، والأمين عبد الحميد أبو سعدة بكلية الآداب  واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكاترة دعاء صلاح حجاب بكلية الطب، ومنيرة بسيوني الشيمي بكلية التمريض، والسيد محمد دراز بكلية طب الأسنان، وأحمد ماهر الجوهري بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس للدكاترة ميادة علي يوسف ومصطفى محمد راغب ومنى حمدي العاملي ومعالي أحمد عبد المعبود بكلية الطب، وسمر مجدي الصياد ومها فاروق توفيق بكلية التجارة، وإيمان عبد السلام الشيخ بكلية الآداب، ومنال عبد العزيز نايل بكلية الصيدلة، وشيماء محمد المرحومي بكلية طب الأسنان، ومحمد فؤاد البسيوني بكلية الزراعة، وسوزان عبد المنعم حرفوش وآيات سيف اليزل عكه بكلية التمريض، وأحمد رياض المنشاوي بكلية التربية الرياضية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 25 درجة دكتوراه و 37 درجة ماجستير و 254 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

 

 


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