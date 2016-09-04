رئيس جامعة القناه يلتقي طلاب اليمن بكلية التمريض بالإسماعيلية

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وفد الطلاب الوافدين من اليمن الشقيق والدارسين للماجستير بكلية التمريض وحضر المقابلة الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض

وأكد الدكتور ممدوح غراب على حسن العلاقة التاريخية بين اليمن حكومة وشعبا مع مصر وان الشعبين أشقاء منذ القدم وان الطلاب اليمنيين داخل جامعة قناة السويس فى بيتهم وهم أشقاء لطلاب الجامعة ونوفر لهم الدعم والإمكانيات

من جانبها أشادت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة الكلية بالمستوى العلمى لطلاب اليمن ومدى التزامهم طوال الدراسة مؤكدة على دعم الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة للأشقاء بالكلية

وأهدى الوفد اليمنى شهادة شكر للدكتور ممدوح غراب والدكتورة وفاء عبد العظيم وفاءً وتقديراً وعرفاناً بما قدماه ويقدمونه لصالح الوافدين بالجامعة