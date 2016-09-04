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رئيس مدينة المحلة بالغربية يبحث مشاكل السائقين وعمال الجراج المركزى

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رئيس مدينة المحلة بالغربية يبحث مشاكل السائقين وعمال الجراج المركزى رئيس مدينة المحلة بالغربية يبحث مشاكل السائقين وعمال الجراج المركزى

>الغربية – عادل ضرة

عقد اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة اجتماعا مع سائقي وعمال الجراج المركزي لمتابعة سير العمل والاستماع إلى مشكلات السائقين والمعوقات التي تواجههم للقيام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق وتحديد النقاط الإيجابية والسلبية والتشديد على استمرار العمل على أكمل وجه.

 

وشدد رئيس المدينة على أن  تقوم السيارات بتحميل أقصى حمولة ممكنة لها بحد أدنى 20 طن وإصلاح أي سيارة تتعطل فورًا ، كما شدد  على أن الفترة القادمة ستشهد حلول عيد الأضحي المبارك ويجب بذل أقصى جهد لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

 

 


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