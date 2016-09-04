«شعبي إف إم» تحتفل بميلادها الأول.. حكيم ورزان ودياب أبرز الحضور

كتبت- إنجي لطفي

قال خالد فتوح رئيس محطة شعبي اف ام، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن المحطة استعدت لإطفاء أول شمعه بمناسبة عيد ميلادها الأول بحضور كوكبه من نجوم الفن الشعبي ونجوم الغناء والتمثيل والصحفيين والاعلاميين وذلك غدا الاثنين موضحا انه اليوم الرسمي الذي شهد مولد انطلاق اذاعه 95 اف ام الشعبي.

وأضاف فتوح لـONA أنه استعد للخريطة الغنائية لهذا اليوم بمجموعه من الفقرات الغنائية المميزة التراثيه والحديثة لكبار نجوم ورموز الفن الشعبي في مصر، وسيكون يوم مقسم الي ساعات كل ساعه مع ضيف الاحتفال منهم .

وتابع قائلا :” كما استعدإ المحطة لاستقبال ضيوف ذلك اليوم وهم شعبان عبد الرحيم، ودياب ، وسمسم شهاب، والليثي، وفاطمه عيد وريكو، غيرهم، وتختتم الفتره بحكيم والفنانة رزان مغربي والتي عبرت عن مدي حبها وإعجابها الشديد بما تقدمه اذاعه 95 اف ام الشعبي من برامج وفقرات وأغنيات استطاعت ان تجذب معظم طبقات المجتمع بما تقدمه من فن هادف قوي يحترم تاريخ الغناء الشعبي خاصة القديم والجيد غير المبتذل من الجديد ويشرف علي الحفل رئيس تحرير الاذاعه الكاتب الصحفي عادل عبدالله.