أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«شعبي إف إم» تحتفل بميلادها الأول.. حكيم ورزان ودياب أبرز الحضور

Google+ Print
«شعبي إف إم» تحتفل بميلادها الأول.. حكيم ورزان ودياب أبرز الحضور «شعبي إف إم» تحتفل بميلادها الأول.. حكيم ورزان ودياب أبرز الحضور

شعبي إف إم

كتبت- إنجي لطفي

قال خالد فتوح رئيس محطة شعبي اف ام، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن المحطة استعدت لإطفاء أول شمعه بمناسبة عيد ميلادها الأول بحضور كوكبه من نجوم الفن الشعبي ونجوم الغناء والتمثيل والصحفيين والاعلاميين وذلك غدا الاثنين موضحا انه اليوم الرسمي الذي شهد مولد انطلاق اذاعه 95 اف ام الشعبي.

وأضاف فتوح لـONA أنه استعد للخريطة الغنائية لهذا اليوم بمجموعه من الفقرات الغنائية المميزة التراثيه والحديثة لكبار نجوم ورموز الفن الشعبي في ، وسيكون يوم مقسم الي ساعات كل ساعه مع ضيف الاحتفال منهم .

وتابع قائلا :” كما استعدإ المحطة لاستقبال ضيوف ذلك اليوم وهم شعبان عبد الرحيم، ودياب ، وسمسم شهاب، والليثي، وفاطمه عيد وريكو، غيرهم، وتختتم الفتره بحكيم والفنانة رزان مغربي والتي عبرت عن مدي حبها وإعجابها الشديد بما تقدمه اذاعه 95 اف ام الشعبي من برامج وفقرات وأغنيات استطاعت ان تجذب معظم طبقات المجتمع بما تقدمه من فن هادف قوي يحترم تاريخ الغناء الشعبي خاصة القديم والجيد غير المبتذل من الجديد ويشرف علي الحفل رئيس تحرير الاذاعه الكاتب الصحفي عادل عبدالله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"