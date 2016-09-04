حوار في الجول - بشير التابعي: أسرار الـ6-1 وسيسيه والتوقيع للأهلي.. والعضلات

هل تعلم لماذا توجه بشير التابعي إلى صالات الحديد؟ ربما لم تتخيل أن هذا الأمر مرتبط بالطريقة التي رحل بها نجم الكرة المصرية عن الزمالك.

بشير التابعي حل ضيفا على لعبة #ملك_الكباري مع شركة ريكسونا وكشف الكثير من الأسرار عن رحلته مع كرة القدم.

كيف يرى بشير التابعي مباراة الـ6-1؟ من أصعب مهاجم واجهه في حياته وهل كان خالد بيبو أو جبريل سيسيه؟ لماذا وقع للأهلي.

كشف بشير الكثير. فهل تعلمون مثلا أنه يرى نفسه "لم يعتزل بعد"!

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• من أصعب مهاجم واجهته في حياتك؟

"تعلمت احترام المهاجم الصغير قبل الكبير".

"لو لم تحترم المهاجم غير المشهور سيجعل منك اضحوكة في الملعب. أما اللعب أمام المهاجمين الكبار فحتى لو تألقوا ضدك فهذا لن يعيبك".

• وهل رقابة جابريل سيسيه كانت الأصعب؟

"من هو منتخب مصر ليفوز على فرنسا ومن هو بشير التابعي ليراقب سيسيه؟".

"سيسيه كان أسرع لاعبي فرنسا وأنا أسرع لاعبي مصر. لكن فارق السرعة بين البلدين كان واضحا".

• ما السبب في خسارة الزمالك 6-1 أمام الأهلي؟

"المدرب وقتها أوتوفستر كان يظن أن الزمالك سيفوز على الأهلي 5-0 وكان غروره مشكلة كبيرة".

"الهدف المبكر لرضا شحاتة كذلك أثر علينا كثيرا وحسبي الله ونعم الوكيل في هذا الرجل، المدرب وليس رضا طبعا".

• وهل خالد بيبو كان محظوظا أمامك؟

"أنا مدافع أراقب المهاجم. مسؤولية مراقبة لاعبي الوسط في الأهلي تخص لاعبي الوسط في الزمالك. وكان تمركز خالد بيبو ذكيا".

"انظر من أحرز الأهداف. ستجد أنها كلها جاءت من لاعبي الوسط بينما أحمد بلال مهاجم الفريق لم يسجل ومن بعده محمد فاروق".

"خالد بيبو ليس محظوظا فقط كان تمركزه مميزا والزمالك في غير حاله مع مدرب مغرور مدافع لم يلعب طويلا مثل رضا سيكا".

• احكي لنا كواليس توقيعك للأهلي؟

"اتفقت مع ممدوح عباس رئيس النادي وخالد الغندور المفوض عن الزمالك على كل تفاصيل تجديد عقدي مع النادي".

"حين حصلت على شيك من الزمالك ذهبت لصرفه فلم أجد مالا. اتصلت بممدوح عباس لم يرد علي. فقررت التهديد والاتصال بالأهلي".

"في الأهلي جعلوني أدخل النادي بالسيارة وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ القلعة الحمراء إلا مع الفريق مرتجي".

"كان تقدير الأهلي لي عظيما وراتبي وقتها كان أكبر من أبو تريكة. فقط ترك المسؤولون في النادي الأحمر العقود معي وكانت هذه غلطة كبيرة منهم. فأغشيناهم كما يقولون".

"حين عرف الزمالك الأمر اتصل بي خالد الغندور وقضى الليل في منزلي ليضمن وجودي معه حتى تقاضيت المبلغ المتفق عليه مع النادي الأبيض ووقعت".

"المشكلة هنا أن ممدوح عباس لم يغفر لي ذلك وقرر بالاتفاق مع محمد حلمي على جعلي أرحل بالقوة من الزمالك".

"ممدوح عباس قال لي لن أجدد عقد لاعب مصاب رغم أني لعبت 50 مباراة من أصل 35. لم أترك لقاء لم ألعبه".

"في النهاية رحلت. لكن المشكلة كانت أكبر".

"ممدوح عباس ومحمد حلمي نشرا أني مصاب إصابة مزمنة في كل أندية مصر فقضوا على مستبقلي. حسبي الله ونعم الوكيل في الاثنين".

"أنا أذهب للجيم منذ ذلك الحين لأثبت للجميع أني لست مصابا. المصاب لا يصبح جسده كما أنا عليه الآن".

"الجيم يضغط على فقراتك وأعصابك ولا يوجد لاعب مصاب يصبح في حجمي الآن".

• ماذا تخطط لمستقبلك؟

"أنا لم أعتزل بالمناسبة حتى الآن".

"أنتظر أن يرد الزمالك لي حقي ويمنحني النهاية التي أستحقها بعدما فزت مع الفريق بكل شيء وقاتلت من أجله لسنوات طويلة وضحيت كثيرا".

"أنتظر مباراة اعتزال من الزمالك تليق بي كتكريم لي على سنوات هي الأجمل في حياتي".

"وعلى كل حال أنا زملكاوي حتى النخاع وسأظل كذلك".