أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مفتي الجمهورية يستنكر بشدة اقتحام عشرات اليهوديات لـ«لأقصى» لأداء صلوات تلمودية

Google+ Print
مفتي الجمهورية يستنكر بشدة اقتحام عشرات اليهوديات لـ«لأقصى» لأداء صلوات تلمودية مفتي الجمهورية يستنكر بشدة اقتحام عشرات اليهوديات لـ«لأقصى» لأداء صلوات تلمودية

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

استنكر الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- بشدة اقتحام عشرات اليهوديات من جماعة “نساء من أجل الهيكل” للمسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية عند حائط البراق في حراسة مشددة لعدد من ضباط الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من القوات الخاصة التي انتشرت في ساحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحام اليهوديات للمسجد.

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الأحد، أن مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي اعتداء عليه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان للصفحة الرسمية للمفتي على “فيس بوك “ حذر علام من تصاعد وتكرار الانتهاكات والمخطَّطات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ما يؤجج مشاعر مليار ونصف مليار مسلم على مستوى العالم.

ودعا مفتي الجمهورية كافة منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتِهاكات المتكررة للمسجد الأقصى، والعمل على حماية القدس وفقًا للاتفاقيَّات والقوانين والأعراف الدولية التي تجرّمُ أي تغيير لطبيعة الأرض والسكَّان في الأراضي المحتلَّة.

كانت عشرات اليهوديات من جماعة “نساء من أجل الهيكل” قد اقتحمن باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، وزعمن أنهن يحتفلن ببدء أحد شهور السنة العبرية وقمن بأداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا