إحالة طبيب بمستشفى الزفازيق إلى «التأديبية» لتزوير تقرير

قررت النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إحالة طبيب بمستشفى الزقازيق العام، إلى المحاكمة التأديبية، لقيامه بتزوير تقرير طبي على غير الحقيقة، لفتاة أدعت أنها تعرضت للاغتصاب، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين ورد بلاغ للنيابة الإدارية يحمل الرقم 66 لسنة2016، ضد “م. ص” استشاري نساء بمستشفى الزقازيق العام، لقيامه في الـ 23 من شهر أكتوبر لسنة 2015، بإعداد تقرير طبي أثبت فيه أن “م. م” تعاني من أثار اغتصاب ودماء بالمهبل وتهتك بغشاء البكارة وآثار قطع حديد وأثار عنف، و”ذلك على خلاف الحقيقة”.

وتم حبس الشاب – الذي اتهمته الفتاة باغتصابها بناءً على التقرير – وبعد عرض الفتاة على الطب الشرعي، تبين من التقرير أن الفتاة لم تتعرض إلى أي محاولة اغتصاب، وأن الطبيب زوَر لها التقرير مقابل مبلغ مالي.

وانتهت النيابة الإدارية – في تحقيقاتها – إلى إحالة الطبيب في الدعوى رقم 295 لسنة 5 ق إلى المحاكمة التأديبية لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.