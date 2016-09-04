أنا سيد معوض – (5) في أمم 2008 ' الحق يا فتحي.. يايا توريه بيصلي زينا '

ترددت كثيرا ثم اتخذت قراري وذهبت إلى كابتن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وطلبت منه عدم السفر إلى أنجولا. لا أريد خوض كأس أمم إفريقيا 2008.

كنت في مشكلة كبيرة بعد إلغاء انتقالي إلى الأهلي. لا أستطيع العودة إلى الإسماعيلية ولا أعلم ماذا أفعل.

في الوقت نفسه كان الجميع في مصر يؤمن أن حظوظنا في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2008 ضعيفة. كنا جميعا على قناعة بأننا سنقضي في أنجولا 10 أيام ليس إلا.

لهذا فكرت.. لماذا أضيع تلك الأيام الـ10 دون طائل، من الأفضل لي البقاء في مصر على أمل حل مشكلتي.

لكن كابتن حسن شحاتة رفض طلبي. قال لي المعلم: "سيد. انسى كل المشاكل دي وربنا هيحلها من عنده بعد كاس الأمم".

وقد كان وسافرت مع المنتخب إلى أنجولا.

فزنا على الكاميرون. فزنا على السودان والمنتخب يلعب كرة رائعة لدرجة أن الجماهير المصرية كانت غاضبة منا بعد التعادل مع زامبيا!

وقتها شعرنا أن فترة رحلة المنتخب المصري في أنجولا ستكون أطول من المتوقع.

في تلك الأثناء وجدت وكيلي تامر النحاس وخالد زكري وكيل أيمن عبد العزيز يتحدثان معي ويعرضان علي الانتقال إلى نادي طرابزون التركي.

عرض نادي طرابزون الذي يعرف أيمن عبد العزيز جيدا استعارتي لـ6 أشهر مقابل 150 ألف دولار مع أحقية شراء بـ900 ألفا.

لم أفكر لحظة ووقعت فورا. الحمد لله، لقد تم حل مشكلتي والآن بإمكاني التركيز في رحلة منتخب مصر.

فزنا على أنجولا وهنا جاء التحدي الأصعب أمام كوت ديفوار.

دروجبا

منتخب كوت ديفوار تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز بخمسة أهداف على غينيا، لم يكن فوزا بل حفلة.

دروجبا تحديدا بعد هدف رائع وقف محتفلا بغرور لا يوصف في لقطة جعلتنا نعلم أن مصيرنا قد لا يختلف كثيرا عن غينيا.

حسنا هذا الشعور تسرب ربما للجهاز الفني نفسه للمنتخب. كابتن شوقي غريب دخل قبل المباراة وقال لنا ما يلي: "احنا عملنا اللي علينا خلاص. مش مطلوب أكتر من كده وربنا يوفقنا".

يايا توريه

في مثل تلك المباريات الصعبة تدخل الصلاة على قلبك الهدوء والسكينة. هذا كان الحال بالنسبة لمنتخب مصر خلال كأس أمم 2008.

الصلاة سلاحنا. وكابتن حسن شحاتة يثق في قدرة هذه الأجواء على عبور أقوى المنتخبات التي ربما غير متدينة أو غير متوحدة مثلنا.

قبل مباراة كوت ديفوار مباشرة ذهبت أنا وأحمد فتحي لصلاة ركعتين قضاء حاجة.

فتحنا الباب لنزول أرض الملعب، فماذا رأينا في تخيلكم؟

يايا توريه وشقيقه كولو توريه يصليان! يا الله.. قلت لأحمد فتحي "الحق دول بيصلوا زينا".

لن نأكل عيشا مع هذا المنتخب :)))))

طبعا كلكم تعلمون ما حدث في تلك المباراة. كان درسا مصريا لأفيال كوت ديفوار وهنا عرفنا أننا سنفوز باللقب في النهاية.