محافظ سوهاج يؤكد عمق الصداقة مع الإمارات

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج على عمق الصداقة المصرية العربية، وخاصة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، معربًا عن شكره لجمعية الشارقة الخيرية، والشركة العربية للطيران والقائمين عليهما لمساهمتهم الكاملة في تجهيز وافتتاح مركز ” سحاب الخير ” لأمراض الكلي بقرية الغريزات بمركز ومدينة المراغة.

> حيث بلغت تكلفة إنشاء المركز حوالي 2 مليون جنيهًا شاملة عدد 5 أجهزة غسيل كلوي، ومحطة تحلية المياه بالمركز، فضلاً عن جميع تشطيبات المركز التي بلغت مليون و200 ألف جنيها، لخدمة المرضي من مواطني قرية الغريزات والقرى المجاورة.

> وأناب محافظ الإقليم محمود قريطم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة في افتتاح مركز الكلي، بحضور رئيس جمعية الشارقة الخيرية، وممثلون عن شركة العربية للطيران.