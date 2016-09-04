تأجيل «أحداث جامعة الأزهر» لـ 5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث جامعة الأزهر”، التي وقعت في أكتوبر من عام 2013، لجلسة 5 أكتوبر.

وجاء التأجيل، لسماع شهادات الشهود، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، تهديد موظفين عموميين، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.

كما وجهت للمتهمين ” الاعتداء على اثنين من رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، تعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، الإخلال العمد بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمدًا على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف”.