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السودان يرشح كمال حسن علي لمنصب نائب أمين عام الجامعة العربية

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السودان يرشح كمال حسن علي لمنصب نائب أمين عام الجامعة العربية السودان يرشح كمال حسن علي لمنصب نائب أمين عام الجامعة العربية

جامعة الدول العربية – ارشيفية

كشف مصدر دبلوماسي لصحيفة “الرأي العام” الصادرة بالخرطوم، اليوم الأحد، عن ترشيح السفير كمال حسن على وزير التعاون الدولى الحالي وسفير السودان السابق لدى ، لشغل منصب نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بجانب مرشح آخر لمنصب المدير التنفيذى لمنظمة “إيجاد”.

وأضح المصدر أن السودان سيحتفظ بمرشحيه للجان الاتحاد الأفريقي، وهما السفير رحمة الله وأميرة الفاضل، مع إمكانية الدفع بمرشحين آخرين للجان الاتحاد، بجانب عدد من لجان الأمم المتحدة، مؤكدا أن اللجنة شددت على ضرورة أن يكون المرشحون من ذوى الكفاءة والخبرة، لخدمة السودان، وزيادة منتسبيه بالمنظمات الإقليمية والعالمية.

وكانت الخارجية السودانية قد شكلت لجنة فنية برئاسة وكيلها السفير عبد الغنى النعيم، وعضوية عدد من السفراء، لاختيار المرشحين الذين سيدفع بهم السودان، لشغل بعض المناصب فى المنظمات الإقليمية والدولية.

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