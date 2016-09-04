«إعلام القاهرة» ينعي أستاذ الصحافة فؤاد سليم

نعت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور فؤاد أحمد سليم الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية وأستاذ الإخراج الصحفي والطباعة والتصوير الصحفي في المنطقة العربية، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، بعد وعكة صحية تعرض لها منذ أيام ونقل على إثرها إلى العناية المركزة بوحدة الدكتور شريف مختار بمستشفى قصر العيني الفرنساوي حتى توفي صباح اليوم.

وقالت “إعلام القاهرة”، في بيان اليوم الأحد: “تنعي كلية الإعلام جامعة القاهرة للأمة العربية وللإعلام العربي من المحيط إلى الخليج الأستاذ الدكتور فؤاد أحمد سليم الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية وأستاذ أساتذة الإخراج الصحفي والطباعة والتصوير الصحفي في المنطقة العربية، والذي فاجأته أزمة قلبية حادة منذ ما يزيد عن أسبوع نُقل على إثرها من مدينة الغردقة إلى العناية المركزة بوحدة د. شريف مختار بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، ولم يستمر صراعه هذه المرة مع المرض فترة طويلة لتشاء إرادة الله وقضاؤه أن يسلم روحه الطاهرة لرب العالمين صباح اليوم الأحد”.

وسرد البيان السيرة الذاتية للراحل: “د. فؤاد أحمد سليم تخرج في قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة في العام 1965 بتقدير جيد جدًا، وحصل على درجة الماجستير عام 1975 بتقدير ممتاز، ودرجة الدكتوراه عام 1981 بمرتبة الشرف الأولى، وكانت هاتان الرسالتان في الإخراج الصحفي يمثلان إنتاج الجيل الثاني في الدراسات الإخراجية بعد جيل الرواد في هذا النوع من الدراسات والذي كان يمثله الأساتذة الدكاترة خليل يوسف صابات وأحمد حسين الصاوي وإبراهيم إمام، لذلك يمكن أن نطلق بحق على د. فؤاد سليم أنه سليل جيل الرواد في الإعلام”.

وأضاف البيان: “د. فؤاد سليم ملأ الدنيا علمًا داخل مصر وخارجها، فقد كان عضو هيئة تدريس منتدب بقسم الاعلام جامعة الأزهر العام الجامعي 82 / 83 ، 92 / 1993(دراسات عليا)، عضو هيئة تدريس منتدب بأكاديمية الشرطة العام التدريبي 82 / 83 ، 83 / 1984، استاذ زائر بكلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر ( الفصل الدراسي ربيع 1984 )، إعارة إلى قسم الاعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية من 1984 إلى1988، عضو هيئة تدريس منتدب بقسم الاعلام جامعة الزقازيق من 1990 إلى 1993، عضو هيئة تدريس منتدب بشعبة الاعلام بالجامعة العمالية من 1991 إلى 1993، عضو هيئة تدريس منتدب بشعبة الاعلام بالمعهد العالي للتعاون الزراعي من 1992 إلى 1994، عضو هيئة تدريس منتدب بشعبة الاعلام بكلية التربية النوعية بالدقي عام 92/1993، عضو هيئة تدريس منتدب بشعبة الاعلام بكلية التربية النوعية بميت غمر عام 92/1993، عضو هيئة تدريس منتدب بشعبة الاعلام بكلية التربية النوعية بدمياط من 1993 إلى 1995، أستاذ زائر بقسم الاعلام–جامعة الامارات العربية المتحدة (الفصل الدراسي الثاني عام93/1994)، عضو هيئة تدريس منتدب بالمعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال عام 95 / 1996، إعارة إلى قسم الاعلام بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان من 1996 إلى 2001″.

وأوضح البيان: “د. فؤاد سليم له مدرسة أكاديمية متميزة في مجال الإخراج الصحفي؛ فقد تتلمذ على يديه باكورة الجيل الثالث في الدراسات الإخراجية الأستاذ الدكتور أشرف صالح رئيس قسم الصحافة الأسبق، والأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام لخدمة المجتمع الحالي، ود. عصام عبد الهادي المعار حاليًا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ود. سعيد محمد الغريب أستاذ الصحافة المساعد بالكلية، ود. أحمد محمد محمود أبرز مخرجي الصحف في مصر خلال العِقديْن الأخيريْن، د. فؤاد سليم له ثلاثة بنات هن نانسي ونهى ونرمين”.

وتقدمت الدكتورة جيهان يسري عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة والأساتذة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومديرو المراكز البحثية وأعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون والطلاب والإداريون والعمال بخالص التعازي لأسرة فقيد الكلية والجامعات المصرية والعربية داعين الولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحماته ويدخله فسيح جناته إنه على ما يشاء قدير.