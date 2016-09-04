أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإمارات: تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول للسياح الصينيين

Google+ Print
الإمارات: تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول للسياح الصينيين الإمارات: تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول للسياح الصينيين

محمد بن راشد

قررت الإماراتية، اليوم الأحد، منح الصينيين تأشيرات دخول لدى وصولهم الى مطارات الدولة، بدلا من الحصول عليها بشكل مسبق قبل مغادرتهم بلادهم، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد.

وأعلن بن راشد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “اعتمدنا اليوم قرارا بمنح تأشيرات دخول من مطارات الدولة للزوار من جمهورية الصين”، وذلك في اعقاب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الاماراتي.

واعتبر بن راشد الذي هو أيضًا نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، أن “علاقاتنا مع الصين علاقات استراتيجية وذات اولوية كبرى”، بحسب وكالة الشرق لأوسط.

واستثمرت الامارات خلال الاعوام الماضية مليارات الدولارات لاستقطاب المزيد من المستثمرين والسياح. ومن الامارات السبع، تعد دبي نقطة جذب اساسية في مجالات مختلفة خصوصا السياحة.

وخلال العام 2015، بلغ عدد السياح الصينيين في دبي 450 الف شخص، بزيادة بلغت 29 بالمئة عن العام 2014، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية في فبراير، عن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم.

وبلغ مجمل عدد السياح في دبي خلال العام الماضي 14,2 مليون شخص، علما ان الامارة تسعى لاستقطاب 25 مليون سائح بحلول سنة 2020، التي ستستضيف خلالها المعرض الدولي “اكسبو 2020″.

وتتيح الامارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطني 47 دولة معظمها غربية، الحصول على تأشيرات لدى وصولهم مطاراتها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة