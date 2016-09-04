الفلبين قلقة من تزايد الزوارق الصينية في منطقة متنازع عليها

عبرت الفلبين عن “قلقها العميق” يوم الأحد وطالبت سفير الصين بتفسير لما قالت إنه تزايد في عدد القوارب الصينية قرب جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب رويترز قال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا إن طائرة تابعة لسلاح الجو حلقت حول الجزيرة الصخرية يوم السبت ورصدت زوارق أكثر من المعتاد ضمن تشكيل بحري صغير احتفظت به الصين في المنطقة منذ أن سيطرت عليها بعد مواجهة ساخنة عام 2012.

وأضاف في رسالة نصية أرسلها للصحفيين “كانت هناك أربع سفن لخفر السواحل الصيني وستة زوارق أخرى بينها صنادل زرقاء اللون حول سكاربورو شول.

“وجود الكثير من السفن علاوة على سفن خفر السواحل في المنطقة مبعث قلق بالغ.”

ولم يتسن الاتصال بسفير الصين في مانيلا للحصول على تعقيب.