«بوتين» و«أوباما» يتفقان على عقد لقاء منفرد على هامش قمة الـ20

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي باراك أوباما، اتفقا على عقد لقاء منفرد على هامش قمة العشرين في مدينة هانغتشو بالصين.

يشار إلى أن مسألة عقد لقاء منفرد بين الرجلين على هامش القمة كانت موضع شك، في ظل الخلاف الروسي الأمريكي حول عدد من الملفات الدولية وخاصة سوريا وأوكرانيا، إذ قال الكرملين في وقت سابق إن بوتين وأوباما قد يتبادلان أطراف الحديث بشكل خاطف في كواليس القمة.

وكان آخر اجتماع بين بوتين وأوباما عقد على هامش المؤتمر الدولي للمناخ في باريس في أواخر نوفمبر عام 2015، والتقى الرئيسان الأمريكي والروسي مرة أخرى في قمة العشرين التي عقدت في تركيا يومي 15و16 نوفمبر من العام نفسه.

وباستثناء قمة العشرين في الصين، سوف يكون أمام الرئيسين فرصة أخرى للاجتماع في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ يومي 18و19 نوفمبر المقبل قبل أن يترك أوباما البيت الأبيض في يناير العام المقبل.