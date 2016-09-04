تأجيل محاكمة أميني شرطة متهمين باختطاف أنثى وهتك عرضها لـ 8 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة أميني شرطة، لضلوعهما في اختطاف أنثى وهتك عرضها داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أمر بإحالة أميني شرطة محبوسين بصورةٍ احتياطية، إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لقيامهما باختطاف أنثى، وهتك عرضها داخل إحدى سيارات الشرطة بمنطقة الساحل.

وأسندت النيابة العامة – في تحقيقاتها – إلى المتهمين ” اختطاف أنثى، هتك عرضها، ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض دون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة”.

وكشفت التحقيقات، أن أميني الشرطة المتهمين قاما باستيقاف سيارة يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطلبا – أمينا الشرطة – منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها تحت ذريعة أنهما سيقومان بتوصيلها إلى منزلها، ثم اصطحباها إلى منطقة نائية وقاما بتجريدها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها، وحاولا الاعتداء عليها، غير أنها قاومتهما، وقامت بإطلاق صيحات الاستغاثة على نحو أجبرهما على تركها في وقت لاحق.