تأجيل دعوى غلق «الفراعين» لجلسة 13 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام أحمد النجار، لجلسة 13 نوفمبر المقبل .

وتطالب الدعوى السالفة، بإلغاء ترخيص قناة “الفراعين”، ووقف بثها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج “مصر اليوم”، الذي يقدمه رئيس مجس إدارة القناة توفيق عكاشة، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت الدعوى، إن ” المذيعة حياة الدرديري – مقدمة البرنامج – أذاعت ما أسمته بيان الصحفيين الأحرار، وهو عبارة عن بيان – مفبرك ومصطنع – وفقًا للدعوى، مستندةً إلى أنه لا توجد جهة بعينها أعلنت عن مسئوليتها بشأن إذاعته سوى قناة الفراعين”.