الزمالك يمنح هداية ملاك العضوية الشرفية

أهدى مجلس إدارة نادي الزمالك العضوية الشرفية للنادي إلى هداية ملاك البطلة الأولمبية المصرية.

وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة في البرازيل.

وأقام نادي الزمالك حفل تكريم مساء أمس السبت داخل أروقة النادي للبطلة المصرية في لعبة التايكوندو.

وكجزء من التكريم، قرر مجلس إدارة النادي الأبيض منح العضوية الشرفية للاعبة المصرية.

وكان الزمالك قد نظم حفلات تكريم لهداية ملاك بطلة مصر في الأولمبياد، ومن قبله محمد إيهاب صاحب الميدالية البرونزية أيضا في أولمبياد ريو عن لعبة رفع الأثقال.